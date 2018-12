Frustratie over verplaatsen dagopvang Leger des Heils Dordrecht

Maatregelen om de ergste overlast tegen te gaan en intensief overleg met de buurt. Dat zegde het college van B en W van Dordrecht dinsdagavond toe over de verhuizing van een dak- en thuislozenopvang.

Bewoners van het Kromhout en het Kasperspad zijn faliekant tegen het verplaatsen van de opvang van het Leger des Heils van de Dubbeldamseweg naar het Kromhout, net buiten het historische centrum van de stad. Het college sprak daarom dinsdagavond met de bewoners en met de raadscommissie Sociale Leefomgeving.

Voor uitstel van de verhuizing, waar een aantal fracties tijdens de commissievergadering voor pleitte, lijkt geen meerderheid te bestaan. „Uitstel lost niets op”, zei wethouder Heijkoop.

De dagopvang wordt zaterdag verplaatst. De bestaande locatie is verouderd en aan het Kromhout, waar het Leger des Heils in Dordrecht haar hoofdkwartier heeft, zijn meer mogelijkheden voor dagactiviteiten. Veel van de circa vijftig bezoekers van de dagopvang slapen nu al op deze locatie.

Buurtbewoners zijn mordicus tegen de verhuizing. Zij vrezen dat de bestaande overlast door zwervers en drugsgebruikers alleen nog maar toeneemt. Maandag voerden de bewoners actie. „We hebben vuil opgehaald in onze buurt. Drankflessen, bierblikjes, matrassen en nog veel meer van die troep. Dat hebben we bij het stadskantoor gedumpt. De burgemeester vond het een ludieke actie. Hij riep ons op om het hoofd koel te houden en in gesprek te blijven. Maar daar is het te laat voor”, zegt buurtbewoonster Elly van Duinen (72).

Speeltuintje

Dinsdagavond benadrukten insprekers opnieuw hoe zorgelijk de situatie in de buurt is. „Het speeltuintje is een hangplek voor zwervers. Vandaag was er weer een vechtpartij in de buurt”, aldus een bewoner. Een ander wees op de problemen waar de cliënten van het Leger des Heils mee kampen, zoals psychiatrische stoornissen en verslaving aan harddrugs. „Het Leger bedoelt het goed, maar dit is de verkeerde locatie. Deze mensen lopen dagelijks over het Kromhout.” Een derde inspreker constateerde dat een generatie kinderen opgroeit met alcoholisten, drugsgebruikers en criminelen. „Onze kinderen worden geconfronteerd met zaken waar je ze ver bij vandaan wil houden.”

B en W en het Leger des Heils kondigden onlangs maatregelen aan om de overlast tegen te gaan, zoals cameratoezicht, extra inzet van handhavers en beveiligers van het Leger des Heils en het opruimen van zwerfvuil. Bewoners waren daar niet van onder de indruk en ook de fracties vroegen extra maatregelen, zoals langdurige camerabewaking (CDA) en een blowverbod (CU/SGP).

De VVD eiste dat de buurt binnen een jaar leefbaar moet zijn, anders is verplaatsing van de dagopvang voor die partij een serieuze optie. Andere fracties pleiten nu al voor die mogelijkheid. Wethouder Stam beloofde een visie op te stellen voor de wijk. Zijn collega Heijkoop zei dat een verhuizing van de opvang naar de rand van de stad geen optie is. „De dag- en nachtopvang horen in de stad. Je moet de mensen opvangen waar ze zwerven.”

Commotie

Sommige fracties waren het daar niet mee eens. „U zoekt de confrontatie met de buurt.” Dat vonden de buurtbewoners zelf ook. Zeker toen Heijkoop liet weten dat hij de buurt wel wil informeren, maar geen toestemming van de bewoners nodig heeft. Dat zorgde in de toch al tumultueuze vergadering voor nog meer commotie. Buurtbewoners gingen de discussie aan met de wethouder en verlieten na een schorsing boos de zaal.

Donderdag is er nieuw overleg gepland tussen buurtbewoners en gemeente. Volgende week vergadert de gemeenteraad over de kwestie. De kans dat de verhuizing van de dagopvang wordt teruggedraaid, lijkt uitgesloten. De buurtbewoners leggen zich daar niet bij neer. „Wij gaan door tot het uiterste. Dit mag niet doorgaan”, aldus Elly van Duinen.