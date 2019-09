Fruitplukkers voor Stichting Eigen Zak niet welkom in Dodewaard

Gezelligheid, de verre naaste helpen en de oogst binnenhalen. Dat kwam zaterdag samen bij de fruitbedrijven De Vree Fruit en De Vreening in Dodewaard. Maar ook: „Leuk voor even, maar vanavond kan ik geen peer meer zien.”

Al zo’n 25 jaar laten beide Dodewaardse fruittelers op twee zaterdagen in het jaar goede doelen meeprofiteren van de oogst. Jong en oud gaan dan vanaf halfacht ’s morgens aan de slag in de boomgaard.

Maar fruit plukken is toch een vak apart? Volgens eigenaar Thomas de Vree van De Vreefruit stuurt hij de amateurs niet zomaar de bongerd in. „Ze krijgen vooraf uitgebreid instructie. Het moet natuurlijk wel serieus gebeuren. Toch luistert dit iets minder nauw dan het oogsten van appels. Dat doen we in verschillende plukrondes, waarbij we letten op rijpheid. Peren plukken we in één ronde.”

Een win-winsituatie dus voor zowel teler als het goede doel. Het fruitbedrijf haal z’n oogst binnen en bij iedere volle kist van 35 kilo rolt er een substantieel bedrag in de geldla van het goede doel. Want dat laatste is een vereiste, verduidelijkt De Vree. „Plukkers voor de Stichting Eigen Zak zijn hier niet welkom.”

Ondertussen doet een handvol vrijwilligers in de boomgaard van De Vree z’n uiterste best voor een stichting met eenzelfde afkorting: de Spaans Evangelische Zending. Voor vrijwilliger Henk Oomen uit Valburg had dit ook Woord en Daad mogen zijn. Het doel maakt hem niet zo veeluit. „Het plukken is voor mij ook een stuk ontspanning.” Desondanks is communicatiemedewerker Margreet de Vree blij met de hulp. „We doen dit voor de eerste keer. Als je dit jaarlijks herhaalt, krijg je vanzelf meer hulp.”

Een paar rijen verder plukken vrijwilligers van jongerenkoor Hadara. Althans, met name de bestuursleden laten hun gezicht zien. Ze zijn vandaag met dertien man, vertelt bestuurslid Wouter Heenck. „Het blijft lastig om mensen te motiveren. Desondanks is het gezellig zo onder elkaar.” De koorleden willen de clubkas spekken om nieuwe muziek aan te kunnen kopen. Maar er zit nog een addertje onder het gras, geeft de koorbaas toe. „We zoeken ook nieuwe leden. Toffe peren, zeg maar.” De verwachting is dit jaar wat minder hoog gespannen. „Vorig jaar waren we met 22 mensen en plukten we 35 bakken vol. Vandaag zijn we blij met twintig stuks.”

De grootste groep vrijwilligers oogst bij buurman De Vreening. Een twintigtal leden van de gereformeerde gemeente uit Opheusden –„meer zijn er helaas niet op komen dagen”– is actief voor de stichting Timon. „De sfeer is goed en een dagje peren plukken is prima tegen de stress”, vindt koster Jaco Baaij.

De goede doelen moeten zich voor de zomervakantie hebben aangemeld, willen ze meeprofiteren van de oogst in de Betuwe. Thomas de Vree: „Het hoeft geen christelijke stichting te zijn, als de organisatie maar een ANBI-status heeft. We hebben slechts elf pluktreinen, dus soms moeten we mensen teleurstellen.”

Incidenten zijn tot nog toe uitgebleven. Na enig nadenken weet De Vree zich wel een aardige anekdote te herinneren. „We hebben hier slechts één dixi. Die moest ik een keer verplaatsen met de heftruck. Toen bleek er nog iemand in te zitten.”