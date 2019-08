Frontale botsing na achtervolging op A20

De politie heeft vier mannen opgepakt na een achtervolging op de A20 bij Rotterdam. Hun vlucht eindigde in een frontale botsing met de achtervolgende politieauto. Dat meldt de politie zaterdagavond.

De mannen scheurden in de nacht van vrijdag op zaterdag met snelheden tot ruim 185 kilometer per uur over de snelweg. De auto viel agenten die over de Van Brienenoordbrug reden op. Ze wilden dat de bestuurder stopte maar die negeerde het stopteken en ging er in zijn auto vandoor. Op het Kleinpolderplein remde hij opeens heel hard, draaide het stuur waardoor hij tegen de richting in reed en botste frontaal op de politieauto.

De mannen probeerden vervolgens weg te rennen maar agenten wisten ze in de kraag te vatten. Ter plekke is iedereen nagekeken door ambulancepersoneel, sommigen hadden lichte kneuzingen.

In de auto lag een grote fles met lachgas en een flink geldbedrag, waarvoor de mannen geen goed verklaring hadden. Een van hen kon bovendien geen identiteitsbewijs laten zien. Drie van de vier zijn na een dag verhoor vrijgelaten. De bestuurder, een man van 35 uit Den Bosch, zit nog vast. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.