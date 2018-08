Frontale botsing bij Urk: één dode

Een automobilist is donderdag omgekomen door een aanrijding bij Urk. De auto van het slachtoffer botste tegen een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.

Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg in de Noordoostpolder. De bestuurder van de truck kwam met de schrik vrij. Volgens een collega van de chauffeur hebben alle vrachtwagens van het bedrijf een dashcam aan boord. ,,Dus we kunnen het beeldmateriaal opvragen om te zien wat er gebeurd is.”