Frontale aanval Kamer op coalitie in spe om zorgpremie

Partijen in de Tweede Kamer hebben woensdagavond boos gereageerd op de verhoging van de zorgpremie volgend jaar met zo’n 10 euro. Die verhoging vloeit voort uit het plan van de coalitie in spe om het eigen risico volgend jaar te bevriezen op 385 euro.

De PVV sprak over bedrog en een belachelijke sigaar uit eigen doos. DENK had het over een rotsysteem en 50PLUS noemde het een troostprijsje. De Partij voor de Dieren sprak schande. De PvdA uitte kritiek op de hele gang van zaken.

De SP en GroenLinks pleitten voor een „betere manier” of andere oplossing om de verwachte kosten van 150 tot 170 miljoen euro op te vangen, die ontstaan nu de eerder geplande verhoging van het eigen risico naar 400 euro wordt teruggedraaid.

Mona Keijzer van het CDA, dat samen met VVD, D66 en ChristenUnie het nieuwe kabinet wil vormen, verdedigde de verhoging van de zorgpremie als „gevolg van de keuze” het eigen risico niet te verhogen.