Friezen meest trots op provincie

Inwoners van Friesland zijn het meest trots op hun provincie. Dat bleek maandag uit onderzoek van de NOS en regionale omroepen.

De Friezen worden op enige afstand gevolgd door de Zeeuwen, Groningers en Drenten. Inwoners van Zuid-Holland voelen de minste passie voor hun provincie.

De ondervraagden gaven vooral aan trots te zijn op de natuur in hun provincie en de mentaliteit van de mensen die er wonen. Ook de binnensteden en het bedrijfsleven zijn voor mensen redenen om trots te zijn op hun provincie.

Groningers, Friezen en Limburgers voelen zich eerst en vooral verbonden met hun provincie. In Overijssel nemen regio’s een belangrijke plaats in en het westelijk deel van Nederland is de woonplaats het belangrijkst.

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren andere elementen waarderen dan ouderen. Jonge ondervraagden zijn vooral trots op de cultuur en mentaliteit die heerst in hun provincie. Ouderen waarderen vooral natuur en landschap.