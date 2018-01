Friezen beleven rustige jaarwisseling

De overgang van 2017 naar 2018 is volgens de Brandweer Fryslân en de geneeskundige diensten relatief rustig en „beheersbaar” verlopen.

Tussen 15.00 uur op oudejaarsdag en 07.00 uur op nieuwjaarsdag rukte de brandweer 71 keer uit, voornamelijk voor kleine branden. Dat is minder dan de vorige jaarwisseling, toen 93 incidenten werden geteld.

Ditmaal waren er kleinere woningbranden in Leeuwarden en Joure en was er een uitslaande brand in Harich, waarbij een deel van een manege afbrandde. Door snel ingrijpen is uitbreiding voorkomen.

Brandweer en geneeskundige diensten spreken van „een veelal gemoedelijke sfeer” en merken op dat de hulpdiensten „bijna overal correct en vriendelijk” werden bejegend.