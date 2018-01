Friesland wil record met duurzame voertuigen

Een nieuw wereldrecord. Zo wordt de parade van duurzame voer- en vaartuigen genoemd die op 14 juli van Drachten naar het centrum van Leeuwarden trekt.

Iedereen kan meedoen zolang er maar geen fossiele brandstoffen worden verbruikt. „Hoe futuristischer hoe beter: solar auto’s, Tesla’s en Hesla’s (op waterstof), elektrische boten, bussen op waterstof, Segways, Speed Pedelecs en Trikes. Maar ook ligfietsen, kano’s, scootmobiels, skelters en rolschaatsen kunnen zich aansluiten, aldus de organisatie van Elfwegentocht Parade zondag.

,,Zo laat Friesland zien hoe het vervoer er in 2030 uit gaat zien. We willen de Elfstedentocht terug en klimaatverandering een halt toeroepen.”

Volgens het Guinness Book of Records staat het huidige record ‘grootste stoet elektrische voertuigen’ op 746. Het werd in maart 2017 neergezet op 3,5 kilometer snelweg in Helmond. Voor de Elfwegentocht sluit Rijkswaterstaat 13,5 kilometer snelweg af en de naastgelegen vaart.

De duurzame actie is onderdeel van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018.