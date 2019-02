Friese SGP doet gooi naar Statenzetel

De SGP mengt zich in de strijd voor een Friese Statenzetel. Het is voor het eerst in het honderdjarige bestaan dat de partij zelfstandig meedoet aan de provinciale verkiezingen.

Elke stemgerechtigde Fries kan SGP stemmen op 20 maart. En dat is niet vanzelfsprekend. In 2003 deed de partij voor het laatst mee aan de provinciale verkiezingen, zij het met een gecombineerde lijst met ChristenUnie (CU).

Haaije de Jong (63) is gebombardeerd tot lijsttrekker van de Friese SGP. Hij was van 2002 tot vorig jaar gemeenteraadslid voor CU in de gemeenten Lemsterland en De Fryske Marren. Maar de standpunten van de landelijke CU-fractie gingen hem steeds meer tegenstaan. „Ik mis realisme in het klimaatbeleid en bij de discussie rond het kinderpardon vind ik ze te activitisch”, geeft hij desgevraagd aan. Juni vorig jaar liet hij zich uitschrijven als lid.

De Jong was van plan om na de verkiezingen op 20 maart lid te worden van de SGP. Het landelijk partijbureau belde hem echter begin januari met de vraag of hij de kar wilde trekken in Friesland. „Ik voel me zeer vereerd dat ze me gevraagd hebben. De SGP staat bekend als een standvastige en stabiele partij, waar ik graag bij wil horen.”

Klein

De kans op een Friese zetel in de Provinciale Staten voor de SGP lijkt op voorhand klein. Pakweg 6000 stemmen zijn nodig voor een plek in de Staten. Voor de landelijke verkiezingen in 2017 scoorde de partij 3880 stemmen. De Jong heeft desondanks goede hoop dat het gaat lukken: „Afgelopen weekend kreeg ik positieve reacties van mensen die ik niet tot achterban van de SGP zou rekenen. Als dat soort mensen op ons gaan stemmen, gaan we een heel eind komen.”

Mocht het niet lukken een zetel in de Staten te bemachtigen, dan zal De Jong „vier jaar lang campagne voeren en de volgende keer weer meedoen aan de verkiezingen.”