Friese scholen maken afspraken met Arriva over lesrooster

De Friese hbo’s NHL Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein en mbo’s Nordwin College, ROC Friese Poort en Friesland College hebben samen met vervoerder Arriva afspraken gemaakt over de lesroosters voor het komend studiejaar. Met het oog op het coronavirus worden de roosters zo opgesteld dat studenten gespreid kunnen reizen van en naar de onderwijsinstelling en daardoor in trein of bus voldoende afstand van elkaar kunnen bewaren

Arriva verzorgt een groot deel van het openbaar vervoer in Friesland. De meeste onderwijsinstellingen zitten in Leeuwarden.

Na de zomervakantie moeten de meeste studenten en scholieren weer gewoon naar school. Vanwege het coronavirus is het de bedoeling dat mensen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar houden. Daarom is nu afgesproken dat studenten niet meer allemaal tegelijk beginnen.