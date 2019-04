Friese moordzaak later voor de rechter

De rechtszaak tegen de vrouw die haar echtgenoot Tjeerd van Seggeren in de zomer van 2017 zou hebben vermoord wordt op 12 en 13 juni inhoudelijk behandeld. Dit maakte de rechtbank in Leeuwarden dinsdag bekend tijdens een pro-formazitting. Aanvankelijk waren dinsdag en woensdag vastgelegd als zittingsdata, maar door nieuwe ontwikkelingen in de zaak is de inhoudelijke behandeling opgeschoven.

In januari werd in Duitsland een ex van de weduwe aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van Van Seggeren. De man werd kort na zijn uitlevering aan Nederland in maart weer vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte.

Het lichaam van Van Seggeren (37) uit Kollumerzwaag werd op 9 juli 2017 in een weiland bij het dorp Zwaagwesteinde gevonden. De 34-jarige weduwe van Van Seggeren zit sinds december 2017 vast. Het OM verdenkt haar van moord.