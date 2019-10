Friese gedeputeerde: bestuurlijk niet fraai

De Friese gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) betreurt de gang van zaken rond het terugtrekken van stikstofmaatregelen vorige week. Dit zei hij woensdag tijdens een spoeddebat in het provinciehuis in Leeuwarden.

Kramer trok afgelopen vrijdag onlangs genomen stikstofmaatregelen weer in. Dit na een protest van boeren bij het provinciehuis. De afspraken had Kramer gemaakt met de andere provincies. Het spoeddebat was aangevraagd door Forum voor Democratie, dat vindt dat er voor het nemen van de maatregelen niet was geluisterd naar de boeren.

„Bestuurlijk was het niet fraai”, aldus Kramer. „We hadden meer de tijd moeten nemen om te zien hoe de maatregelen vallen in de gemeenschap. Je kunt zeggen dat ik slappe knieën heb, maar dat heb ik er graag voor over om de dialoog op gang te brengen. Er is een stikstofprobleem en dat moeten we samen oplossen. Van onderop, dit zijn we in Friesland gewend. Die afslag heb ik deze keer gemist.”

Kramer benadrukt dat hij zich vrijdag niet bedreigd voelde door de boeren.