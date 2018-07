Een zestienjarige jongen uit Friesland is vrijdag in het ziekenhuis overleden nadat hij eerder in de problemen was geraakt tijdens het zwemmen. Hij was overdag gaan zwemmen in het Prinses Margrietkanaal bij Bergum en raakte vermist.

Toen de jongen van Afghaanse komaf werd gevonden is hij aan de wal gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer meldt dat veel mensen het incident hebben zien gebeuren. Hen is slachtofferhulp aangeboden.