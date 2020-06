Friese cyber-oplichter maakte meer slachtoffers

Een 23-jarige Fries, die was opgepakt voor cybercrime, heeft mogelijk nog meer slachtoffers gemaakt dan eerder gedacht. Hij was begin juni opgepakt voor veertig oplichtingen, maar de politie meldt woensdag dat er tientallen gevallen bij zijn gekomen.

De man kwam via sociale media in contact met zijn aanstaande slachtoffers. Hij beloofde dat ze veel geld konden verdienen door mee te doen met het ‘minen’ van virtueel geld. Ze moesten geld inleggen, maar de Fries had daar zogenaamd hun bankgegevens en bankpas voor nodig. Vervolgens zagen de investeerders geld van hun rekening verdwijnen.

Ook verkocht de man spullen via Marktplaats, maar wanneer de kopers betaald hadden, leverde hij niets. Ook via een datingsite zou hij mensen hebben opgelicht. De schade loopt waarschijnlijk in de tienduizenden euro’s.

De man blijft de komende drie maanden vastzitten.