Fries Museum scoort mantelspeld uit 7e eeuw

Het Fries Museum in Leeuwarden heeft de mantelspeld uit de 7e eeuw verworven die eerder dit jaar werd gevonden in de omgeving van Swichum, in de eigen provincie. De in Scandinavische stijl versierde ‘fibula’ kon worden verkregen dankzij financiële steun van de vrienden van het Fries Museum en de Hofsteestichting.

De fibula is versierd met dierenkoppen en vlechtband en is van verguld zilver. Op zondag 17 mei werd hij gevonden door detectorzoeker Robbert Velt.

„Het is niet ongebruikelijk dat detectorzoekers artefacten uit de vroege middeleeuwen in de Friese bodem vinden, maar dit exemplaar is uniek”, aldus het museum. Zo is de speld met 11,3 centimeter bijna twee keer zo groot als gemiddeld. „Ook is de fibula gemaakt van verguld zilver waar ze normaal gesproken van brons werden gemaakt. Het meest bijzondere is de decoratie.”

De uitvoering wijst erop dat de speld in Nederland is gemaakt.