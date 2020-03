Fries echtpaar besmet, alleen Groningen nog vrij van coronavirus

Een echtpaar uit het Friese Gorredijk heeft het nieuwe coronavirus opgelopen. Het zijn de eerste besmettingen in de noordelijke provincie. Voor zover nu bekend is Groningen de enige provincie van Nederland waar het virus nog bij niemand is vastgesteld.

De Friese GGD en de gemeente Opsterland maakten dinsdag bekend dat het echtpaar de ziekte COVID-19 heeft. De twee zijn thuis in quarantaine, samen met hun 17-jarige zoon. Hij wordt nog getest en blijft uit voorzorg thuis, in lijn met het advies van het RIVM. Burgemeester Ellen van Selm liet weten dat ze met de familie heeft gebeld en dat het goed gaat met de patiënten. Ze zijn alweer herstellende.

In Groningen was de GGD afgelopen weekend extra alert toen negenhonderd studenten terugkeerden van wintersport in Noord-Italië, waar veel mensen zijn besmet. Maar onder de leden van studentenvereniging Vindicat zijn tot nog toe geen ziektegevallen vastgesteld.