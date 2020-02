Fries drugslab met 4 miljoen euro aan drugs ontdekt

Op een afgelegen boerderij in het Friese Wanswert heeft de politie een drugslab ontdekt. Er is nog niemand aangehouden. Wel is een grote hoeveelheid van een synthetische drug in beslag genomen. Vermoedelijk gaat het om methamfetamine, ook wel crystal meth, met een straatwaarde van zo’n 4 miljoen euro.

Nadat een aantal tips over „mogelijk criminele activiteiten” was binnengekomen, gingen agenten in de nacht van woensdag op donderdag naar de boerderij aan de Wirdsterterp. Het drugslaboratorium wordt donderdag ontmanteld.