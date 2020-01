Fregat vertrekt dinsdag naar Straat van Hormuz

Zr.Ms. de Ruyter vertrekt dinsdag naar de Straat van Hormuz. Het Nederlandse fregat neemt daar onder Franse aanvoering deel aan een Europese waarnemingsmissie.

Dat meldt het ministerie van Defensie aan het Reformatorisch Dagblad. Het vertrek is nog niet officieel bekendgemaakt. Het wachten is op een Kamerbrief van het kabinet over de verslechterde veiligheidssituatie in de Golfregio.

De Tweede Kamer heeft medio december ingestemd met Nederlandse deelname aan de Europese missie. Zr.Ms. de Ruyter vertrekt daarbij voor een half jaar naar de strategisch gelegen Straat van Hormuz waar zo’n 40 procent van de wereldwijde oliehandel passeert. Sinds het Kamerbesluit is de veiligheidssituatie rond de Perzische Golf echter drastisch verslechterd.

Na het enteren en saboteren van verschillende olietankers in de zeestraat door Iran, zijn de spanningen verder opgelopen door de Amerikaanse liquidatie van de Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani in Irak. Soleimani wordt onder andere verantwoordelijk gehouden voor de dood van honderden Amerikanen.

De Kamerbrief over de verslechterde veiligheidssituatie bij Iran wordt een dezer dagen verwacht. In de Kamer is eerder aangedrongen op een nieuwe afweging. De Europese waarnemingsmissie EMASOH onder Franse vlag kreeg afgelopen dagen politieke steun van meerdere EU-landen. Duitsland, Italië, België, Griekenland en Portugal sluiten zich aan bij de missie. Frankrijk, Nederland en Denemarken sturen fregatten.