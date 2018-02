Freek de Jonge liefdevol over vriendin Mies

Cabaretier Freek de Jonge, een goede vriend van Mies Bouwman, vertelde in De Wereld Draait Door met veel genegenheid over de maandag overleden presentatrice.

Hij noemde haar „een voorbeeld zoals zij is omgegaan met haar bekendheid, zoals ze altijd bezig is geweest zichzelf te ontwikkelen en het werk en gezinsleven op een onwaarschijnlijke manier in balans heeft weten te houden”.

„Een fenomenaal mens!”, zegt De Jonge. Ook de manier waarop ze het leven heeft verlaten is bijzonder, vervolgt hij. „Maandagochtend kon ze haar bed niet uit komen, belde haar dochter en zijn ze naar het ziekenhuis gegaan. Daar bleek algauw dat Mies niet lang meer te leven had. Ze ging terug naar huis om daar in het bijzijn van haar gezin te sterven.”

„Ze was stralend en positief. Alle mannen waren verliefd op haar, misschien ook heel veel vrouwen, dat weet je niet.”