Free a Girl stuit op kinderpornonetwerk op Facebook

De Nederlandse organisatie Free A Girl is gestuit op een internationaal kinderpornonetwerk, wat tot een arrestatie heeft geleid in India. In de Indiase deelstaat Asssam is een man opgepakt die het kinderpornonetwerk via Facebook runde.

Onderzoek naar de Indiase Kids Gallery wees uit dat deze Facebookpagina een podium was voor kindermisbruik. Tienduizenden personen uit de hele wereld bezochten de pagina. Inmiddels heeft Facebook de pagina verwijderd. De politie in Assam heeft de man die de Kids Gallery had opgezet gearresteerd en diens telefoon, computer, laptop en enkele harde schijven in beslag genomen.

Sinds maart dit jaar doet Free A Girl, via het in Utrecht gevestigde Child Protection Research Centre (CPRC), intensief onderzoek naar onlinekinderporno. De arrestatie van de Indiase man is het eerste resultaat, zegt directeur Gideon van Aartsen van de organisatie die door Free a Girl wordt gefinancierd. CPRC is naar eigen zeggen de enige organisatie ter wereld die proactief op zoek gaat naar kinderporno op het darkweb. Er loopt ook een onderzoek naar een Nederlands kinderpornonetwerk.