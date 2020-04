Fred Westerbeke onderscheiden voor rol in onderzoek MH17

Fred Westerbeke, voormalig hoofdofficier van justitie en kersverse korpschef van de politie in Rotterdam, is benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding geldt in het bijzonder zijn leidende rol in het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Het initiatief voor de onderscheiding kwam van de nabestaanden van de slachtoffers van vlucht MH17.

Westerbeke kreeg de onderscheiding dinsdag uit handen van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, op de dag dat hij afscheid nam als hoofdofficier van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie. Westerbeke is met ingang van woensdag korpschef in Rotterdam. Het afscheid van het OM geschiedde in kleine kring, in verband met de maatregelen rond het coronavirus

Vlucht MH17 van Malaysia Airline werd op 17 juli 2014 boven oostelijk Oekraïne uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden van het toestel - onder wie bijna tweehonderd Nederlanders - kwamen om het leven. Vorige maand is het strafproces tegen vier verdachten (drie Russen en een Oekraïner) begonnen bij de rechtbank Den Haag. Het proces is het voorlopig resultaat van het door Westerbeke geleide, strafrechtelijk onderzoek.