Fraudeurs vervolgd na onderzoek verzekeraars

Het Openbaar Ministerie heeft voor het eerst verdachten van verzekeringsfraude voor de rechter gesleept, waarbij het onderzoek in de zaken is gedaan door verzekeraars. Met de werkwijze moet verzekeringsfraude effectiever worden aangepakt. Ook kan dan de politie-inzet worden beperkt, melden het OM en het Verbond van Verzekeraars.

In één van de zaken verdenkt het Openbaar Ministerie de verdachten van het opzettelijk veroorzaken van een aanrijding, om zo bij de verzekeraar duizenden euro’s schadevergoeding te claimen. Verwacht wordt dat de inhoudelijke behandeling in oktober is.

Met de zaken willen het OM en de verzekeraars duidelijk krijgen of het onderzoek en de daaropvolgende dossiervorming door private partijen, al dan niet met aanvullend onderzoek door de politie, goed genoeg is om verdachten strafrechtelijk te kunnen vervolgen. „Op basis van deze uitspraken kan de samenwerking tussen de verschillende partijen worden uitgebreid of aangepast”, aldus het OM.

Verzekeraars worden jaarlijks geconfronteerd met duizenden gevallen van fraude, aldus het Verbond van Verzekeraars. „Daardoor betalen huishoudens tientallen euro’s verzekeringspremie te veel.” Het frauderen varieert van het aandikken van een claim tot georganiseerde criminaliteit, zoals het op grote schaal in scène zetten van auto-ongelukken.

Het experiment volgt op afspraken die het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, politie en het OM in juli 2017 maakten. De achterliggende gedachte is dat de verzekeringsbranche zelf de expertise en capaciteit heeft om goed onderzoek te doen naar de gepleegde fraude. Verzekeraars kunnen verzekeringsfraudeurs nu al via het civiele recht sancties opleggen. Daarvoor moet de verzekeraar een dossier op opbouwen. De verzekeringsbranche heeft hiervoor ongeveer vierhonderd speciaal opgeleide mensen in dienst.