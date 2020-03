Frauderende vastgoedbaas moet twee ton boete betalen

De rechtbank in Roermond heeft maandag de 68-jarige vastgoedbaas Joep J. uit Kerkrade veroordeeld tot een geldboete van 200.000 euro en een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf wegens fraude. Volgens de rechtbank heeft de man zich schuldig gemaakt aan oplichting, valsheid in geschrifte, het valselijk opmaken van notariële akten en belastingfraude. Het ging daarbij om sjoemelen rond de aan- en verkoop van panden in Kerkrade en het innen van huren.

De geldboete is lager dan de 685.000 euro die het Openbaar Ministerie (OM) eiste. Dit omdat volgens de rechtbank niet alle ten laste gelegde feiten kunnen worden bewezen, en omdat de zaak zich al tien jaar en negen maanden voortsleept. Een deel van de verdenkingen was volgens de rechtbank bovendien verjaard.

Een dochter van de vastgoedbaas kreeg wegens het vals opmaken van een akte een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Negen andere bij de zaak betrokken verdachten werden vrijgesproken of kregen geen straf omdat de zaak zo lang heeft geduurd. Tegen deze medeverdachten had het OM eerder 1000 tot 4000 euro boete geëist en werkstraffen van 80 tot 240 uur. Voor twee verdachten had het OM vrijspraak gevraagd.

De zaak begon in 2009 met invallen in panden van J. Al in 2012 en 2013 diende de zaak voor de rechtbank in Limburg. Toen eiste het OM 36 maanden cel tegen Joep J., waarvan zes voorwaardelijk. De rechtbank verklaarde indertijd het OM niet-ontvankelijk, maar het hof draaide die uitspraak in 2015 terug. Het OM pakte de draad weer op, en kwam in november 2019 met zijn strafeisen die in alle gevallen milder waren wegens de lange duur van de procedure. Ook de rechtbank hield rekening met de lange duur van de strafzaak.