Frauderende ambtenaren krijgen werkstraf

De rechtbank Limburg heeft donderdag twee voormalige ambtenaren van de gemeente Heerlen taakstraffen opgelegd wegens fraude. Een 34-jarige ambtenaar kreeg een taakstraf van 240 uur, zijn 46-jarige collega een taakstraf van 80 uur. Beiden kregen ook een voorwaardelijke celstraf, respectievelijk van zes en twee maanden.

De 34-jarige ambtenaar keurde valse bonnen en facturen goed om geld in eigen zak te kunnen steken. Ook liet hij de gemeente betalen voor privé ingehuurde bouwmaterialen. Nadat hij bij de gemeente was vertrokken zette de man de fraude voort met een bevriende, voormalige collega. Deze 46-jarige ambtenaar werkte op dezelfde afdeling. De 34-jarige had in 2016 een ondernemer uit Heerlen gevraagd een neprekening naar de gemeente te sturen. Maar deze ondernemer lichtte de gemeente hierover in, waardoor beide fraudeurs door de mand vielen.

„De mannen hebben hun functie misbruikt door op deze wijze gemeenschapsgelden in eigen zakken te laten verdwijnen. Het vertrouwen dat de samenleving moet kunnen hebben in de integriteit van overheidsdienaren is daarmee ernstig geschaad”, aldus de rechtbank. Het tweetal moet het door fraude verkregen bedrag terugbetalen.