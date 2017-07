Fraude komt verzekerde duur te staan

Verzekeraars hebben afgelopen jaar exact 10.001 fraudeplegers opgespoord, 20 procent meer dan een jaar eerder. Daar zitten soms bizarre claims tussen, weet Rudi Buis van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars.

„Een kickbokser was slachtoffer van een aanrijding en diende een claim in wegens arbeidsongeschiktheid. Wie schetst de verbazing van de verzekeraar wanneer deze even later hoort dat de bokser een wedstrijd heeft gewonnen?”

Vakantiegangers kunnen er ook wat van. Zo diende een vakantieganger bij zijn reisverzekeraar een claim in omdat tijdens zijn vakantie in Zuid-Afrika zijn spullen gestolen zouden zijn. De verzekeraar kreeg argwaan, toen bleek dat zich onder de gestolen spullen een winterjas van 850 euro zou bevinden. Terwijl het volop zomer was in Zuid-Afrika.

De storm van juni 2016 veroorzaakte veel schade in ons land. Eén verzekerde dacht daar een graantje van mee te kunnen pikken. Hij stuurde een foto in van een houten schutting waarop een boom was gevallen. De foto bleek echter niet in 2016 te zijn gemaakt, maar een jaar eerder. Hij was ook nog van internet geplukt.

Begin dit jaar was er sprake van een nieuwe vorm van fraude op roc’s. Minstens tien studenten beweerden na een scooterongeluk studievertraging op te lopen. Ze stelden verklaringen op waaruit bleek dat ze uitstekende studenten waren en dat ze door het ongeval een jaar studie moesten overdoen. Deze lieten ze ondertekenen door docenten. Ze streken vervolgens 16.000 euro aan verzekeringsgeld op. Dat ging goed totdat een docent aan de bel trok omdat hij in korte tijd al vier keer een dergelijk briefje had moeten ondertekenen. Wat bleek? De verwondingen van de slachtoffers waren stuk voor stuk niet zodanig dat ze een jaar studievertraging hadden opgelopen. Soms was het ongeluk zelfs in scène gezet.

Of de 10.001 ontdekte fraudeplegers het topje van de ijsberg zijn, durft Rudi Buis van het CBV niet te zeggen. „We zien alleen wat we opsporen.” Met de opgespoorde fraudezaken was een bedrag van 83 miljoen euro gemoeid, maar schattingen wijzen erop dat er jaarlijks voor 200 tot 800 miljoen euro wordt gefraudeerd.

Wel signaleert het CBV dat steeds meer jonge mensen via een valse claim iets van hun vakantiekosten willen „terugverdienen.” In de eerste helft van 2017 verdubbelde het aantal claims in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar ten opzichte van dezelfde periode in 2015 en 2016.

Ook Unigarant, de verzekeraar van de ANWB, krijgt jaarlijks te maken met verzekerden die het niet zo nauw nemen. „Fraude met onze reisverzekering staat met stip op nummer 1”, zegt woordvoerder Klaas Kregel. „Dan gaat het om zogenaamd verloren zonnebrillen en camera’s. Ook hebben we te maken met (brom)fietsverzekeringsfraude. Dan laat een verzekerde na een ongeval bijvoorbeeld meer repareren aan zijn brommer dan er schade was.”

Hoe Unigarant dit soort gevallen van fraude opspoort? Dat blijft lastig, erkent Kregel. „We hebben een digitale methode ontwikkelt waardoor we patronen kunnen ontdekken. Bijvoorbeeld als er meerdere schades uit een bepaalde hoek komen.”

Sommige claims zijn overduidelijk frauduleus, daar hoeven ze zich bij Unigarant niet lang voor achter de oren te krabben. „Onlangs had iemand zes identieke claims van een beschadigde laptop ingediend op zijn reisverzekering. Het bleek zes keer dezelfde nota te zijn, met zes keer hetzelfde rekeningnummer. We hebben ook wel eens een claim gehad van iemand die beweerde dat zijn auto total loss was geraakt bij een ongeval. Later bleek echter dat hij de auto als wrak had gekocht. En wat dacht je van een klant die in Iran een neuscorrectie onderging, maar claimde dat hij tegen een deur was aangelopen? Hij wilde ons laten opdraaien voor de ‘medische kosten’.”

Mensen die gepakt worden, zijn er nog niet zomaar klaar mee, legt Rudi Buis van CBV uit. „Ze worden sowieso geroyeerd als klant en moeten het uitgekeerde verzekeringsbedrag terugbetalen. Hebben ze het erg bont gemaakt, dan komen ze terecht op een zwarte lijst; die maakt het voor hen een stuk lastiger om een verzekering af te sluiten. Bovendien kan de verzekeraar hen aansprakelijk stellen voor de onderzoekskosten en hen een boete opleggen van 532 euro.” Dat laatste is in 2016 meer dan 500 keer gebeurd.

Verzekeraar Unigarant is blij dat er vorig jaar meer mensen tegen de lamp zijn gelopen. Kregel: „Het aantal fraudegevallen dat we eruit vissen, is verdubbeld. Dat is maar goed ook. Want hoe meer er geclaimd wordt, hoe meer de schadelast toeneemt en hoe hoger de premie wordt.”