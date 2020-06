Fraude door studenten Maastricht: tentamen ongeldig

Studenten van de faculteit economie van de Universiteit van Maastricht hebben gefraudeerd bij een tentamen. Onderling communiceerden de eerstejaars over de antwoorden. Het tentamen is daardoor ongeldig verklaard, meldt een woordvoerder van de universiteit naar aanleiding van berichtgeving van De Limburger en 1Limburg. Het gaat om 1200 studenten.

Normaal gesproken krijgen de studenten, om fraude te voorkomen, de vragen niet allemaal in dezelfde volgorde. Door een foutje van de universiteit was dat nu wel het geval.

De Universiteit Maastricht zegt sterk bewijs te hebben dat een groot deel van de studenten heeft gefraudeerd. De eerstejaars krijgen wel een nieuwe kans. Wie bij testen eerder in het schooljaar voldoende bonuspunten heeft gehaald, hoeft het tentamen niet over te doen. Anderen moeten het tentamen in juli overdoen. Dat geldt ook voor studenten die beweren geen fraude te hebben gepleegd.