Fransman met miljoen euro aan drugs opgepakt

De politie heeft een 24-jarige Fransman in de kraag gevat die ter waarde van ruim een miljoen euro crystal meth bij zich had. De drugs, ongeveer 10 kilo, was verdeeld over tien plastic zakken. De aanhouding was vrijdagmiddag bij De Lutte, vlakbij de Duitse grens.

De man werd van de weg gehaald kort nadat hij Nederland was binnengereden. Volgens de politie oogde hij nerveus. Een drugstest toonde aan dat hij onder invloed van verdovende middelen achter het stuur zat. De Fransman had ook een kleine hoeveelheid hasj bij zich. Hij zit vast.