Fransman gearresteerd na wilde achtervolging

De politie heeft een 27-jarige Fransman aangehouden na een bizarre achtervolging, waarbij hij een agent omver wilde rijden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en het witwassen van een grote som geld.

Agenten op de Antwerpsestraat in Bergen op Zoom wilden een Renault aanhouden wegens te hard rijden. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna de politie de achtervolging inzette. De Fransman botste ergens tegenaan, waardoor hij een bumper verloor en een voorband. Op drie wielen reed hij verder en haalde nog een snelheid van 100 kilometer per uur. Hierbij ging hij zigzaggend over de weg waardoor zijn tegenliggers zich gedwongen zagen om de stoep op te rijden of de berm in te vluchten.

Toen hij uiteindelijk werd klemgezet door een politieauto, gaf hij vol gas en reed over de voorkant van de politiewagen heen en ging er weer vandoor. Hij reed hierbij met hoge snelheid op een agent af, die op het laatste nippertje opzij kon springen. De Fransman werd korte tijd later aangehouden bij een benzinestation in Tholen. Hij bleek een grote som geld bij zich te hebben.