Fransen voor rechter voor ontsnappingspoging Omar L.

De vier Fransen die worden verdacht van een poging tot bevrijding van crimineel Omar L. uit de gevangenis, staan maandag voor de rechtbank in Zutphen. Het viertal zou met behulp van onder meer explosieven, een betonschaar en een slijptol de gevangenis in Zutphen hebben willen binnendringen, maar slaagde daar niet in.

Volgens justitie hebben de vier op 19 januari geprobeerd met een slijptol en een betonschaar een opening te creëren in de omheining van de gevangenis, zodat L. kon ontsnappen. Op beelden van beveiligingscamera’s is te zien dat L., toen het niet lukte het hekwerk kapot te krijgen, een vergeefse poging doet over het hek te klimmen.

De vier Franse verdachten gingen er in een auto vandoor toen duidelijk was dat ze niet binnen zouden komen. Zij lieten een in brand gestoken bestelbus bij de gevangenispoort achter. Na een zoektocht, waarbij een helikopter werd ingezet, kon de politie de mannen aanhouden. Drie van hen werden op de N813 bij Wehl opgepakt en een bij Zevenaar. De Fransen, in leeftijd variërend van 22 tot 30 jaar, zitten vast in vier verschillende gevangenissen verspreid over Nederland. Ze hebben zelf tot dusver weinig tot niets willen verklaren.

Omar L. werd in juni vorig jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, wegens het organiseren en aansturen van onder meer twee liquidaties in 2015. Zijn zaak loopt nog in hoger beroep. L.’s broer Youssef en een vriend van hem werden in 2012 doodgeschoten in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam. Deze dubbele liquidatie zou de katalysator voor het geweld van L. en de zijnen zijn geweest.

Omar L. zit sinds de gestrande bevrijdingspoging gevangen in de extra beveiligde gevangenis in Vught. De Zutphense gevangenis voerde de beveiliging aan de buitenzijde van het complex op.