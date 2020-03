Franse wetenschapper: Chloroquine hét middel tegen corona

Wereldwijd wordt verwoed gezocht naar een medicijn tegen corona. Een van de kansrijkste kandidaten op dit moment is chloroquine, een oud antimalariamiddel. Het bestaat sinds 1934 en is op recept verkrijgbaar. Het RIVM heeft het inmiddels aangeschaft. Hard bewijs voor de werkzaamheid tegen corona ontbreekt echter nog.

„Mocht het middel effectief blijken te zijn tegen Covid-19 en in de toekomst niet meer op de markt beschikbaar zijn, dan kan het RIVM met de ingekochte chloroquine ziekenhuizen bevoorraden”, verklaarde een woordvoerster van het voorlichtende instituut woensdag tegen De Telegraaf. Hoeveel er is ingeslagen, wilde ze niet bekendmaken.

Ook elders ter wereld trekt chloroquine de aandacht. De Amerikaanse president Donald Trump is er zeer lovend over. „Het heeft een reële kans om een van de grootste gamechangers van de medische geschiedenis te worden”, twitterde hij onlangs.

Een huisarts in New York, dr. Vladmir Zelenko, behandelt coronapatiënten in een joodse gemeenschap met chloroquine en zink. In een YouTubevideo zegt hij dat hij ongelooflijk goede resultaten heeft geboekt.

Zelenko adviseert om chloroquine in een vroeg stadium te gebruiken, als de symptomen nog mild zijn. „Trump, wilt u dit middel het land adviseren voor iedereen die besmet is, en misschien ook preventief voor de risicogroepen?”

Niemand overleed

Twee Amerikaanse wetenschappers zijn enthousiast over zijn resultaten. „Het is geen studie met een controlegroep, maar dit lijkt meer dan toeval”, zegt de vooraanstaande kno-arts dr. Peter Constantino in een uitzending van Fox News. „Van de 350 patiënten die Zelenko behandelde, verwacht je vijftien tot dertig ziekenhuisopnames en mogelijk twee of drie doden. Maar niet één patiënt hoefde in het ziekenhuis te worden opgenomen, niemand hoefde aan de beademing en niemand overleed.”

Een andere wetenschapper vindt dat er veel te zeggen valt voor chloroquine. „Het doodt het virus en het remt ontstekingen”, zegt hij in dezelfde uitzending. „De reden dat we onze vreugde temperen is dat chloroquine een veelbelovend middel leek tegen het influenzavirus, maar de resultaten bleken achteraf tegen te vallen.”

Franse studie

De vermaarde Franse infectioloog Didier Raoult beweert op basis van zijn onderzoek dat chloroquine hét middel tegen corona is. Bij twintig patiënten die het middel kregen, nam de hoeveelheid virus duidelijk af zes dagen na aanvang van de behandeling. Ook knapten zij eerder op dan bij onbehandelde patiënten gebruikelijk is.

Maar Mark de Boer, internist-infectioloog aan het Leids Universitair Medisch Centrum, is kritisch over de Franse studie. „Raoults resultaten bewijzen niet dat chloroquine werkt”, zegt hij tegen de NOS. „Het aantal onderzochte patiënten is veel te klein en het gaat niet om een dubbelblind onderzoek.”

Politiebewaking

Overtuigender bewijs levert een Chinese studie onder honderd patiënten. Degenen die chloroquine kregen, knapten eerder op dan de controlegroep. Ook herstelde hun longfunctie in ruimere mate, meldde staatspersbureau XinhuaNet vorige week.

Chloroquine lijkt dus potentie te hebben als middel tegen corona. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar vooralsnog is het wetenschappelijk bewijs vrij dun en zijn Nederlandse onderzoekers terughoudend. Intussen is de gewildheid van het product groot. Jan Willem Popma, directeur van een bedrijf in Zeewolde dat chloroquine produceert, krijgt sinds afgelopen weekend dag en nacht politiebewaking. Popma kreeg ‘vage’ types op bezoek, die hem hoge bedragen aanboden voor de pillen, meldde EenVandaag maandag.