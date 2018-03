Franse stakingsacties hinderen Thalys

Thalys heeft donderdag drie treinen richting Parijs moeten schrappen in verband met stakingsacties in Frankrijk. De stakingen zijn gericht tegen hervormingen die de regering Macron voorstelt. De acties belemmeren veel trein- en vliegverkeer in Frankrijk.

Het vliegverkeer van en naar Frankrijk heeft nauwelijks last van de staking van de luchtverkeersleiders. Volgens een woordvoerder van de KLM zijn er geen vluchten naar en uit Parijs geschrapt. Wel zijn er vertragingen van vliegtuigen die over Frankrijk vliegen naar andere bestemmingen. De vertragingen variëren van 10 minuten tot een uur.

De nummers van de treinen van Amsterdam naar Parijs die niet rijden staan op de website van Thalys.