Franse patiënt met coronavirus reisde niet via Nederland

De Fransman van Chinese afkomst bij wie een besmetting met het coronavirus is vastgesteld, is toch niet in Nederland geweest. Een medische hulpdienst in Bordeaux en Franse media hadden ten onrechte gemeld dat de 48-jarige patiënt via Nederland was gereisd.

„We hebben contact gehad met de Franse autoriteiten en het blijkt om een misverstand te gaan”, meldt gezondheidsinstituut RIVM. „De patiënt uit Frankrijk is niet in Nederland geweest, maar heeft vanuit China een directe vlucht naar Frankrijk genomen.”

Volgens gezondheidsinstituut RIVM nam de man een vlucht van China naar Parijs en vervolgens een vlucht naar Bordeaux.

Net zoals in andere landen kan er ook iemand vanuit China naar Nederland komen en hier ziek worden. De kans dat de ziekte zich vervolgens in Nederland kan verspreiden, is klein, aldus een verklaring op de website van RIVM.

Het officiële aantal besmettingen in Frankrijk was vrijdagavond drie.