Franse heldenmoed aan Nederlands front

Toen transportondernemer Minus Goud uit Krabbendijke in 2010 overleed, kreeg Andries Looijen (41) diens verzameling oorlogsspullen. Nu is die te bezichtigen in privémuseum Vitality in Kapelle.

Sinds 2012 beheert Looijen het museum. Originele uniformen, helmen en wapens herinneren daar aan de inzet van Franse troepen in Nederland tijdens de oorlog.

„Nadat Nederland 15 mei 1940 capituleerde, zette het 271e Regiment d’Infanterie van het Franse leger rond het Kanaal door Zuid-Beveland de strijd tegen de Duitse bezetter tot en met 17 mei voort”, vertelt Looijen. „In de driehoek Wemeldinge-Kapelle-Hansweert sneuvelden 84 Franse soldaten.”

Met zijn privémuseum wil Looijen de herinnering aan deze strijd levend houden. „In heel Nederland sneuvelden in oorlog 600 Franse militairen; 228 van hen liggen nog hier in Kapelle op de Franse militaire begraafplaats, de enige in Nederland.”

Erepenning

De laatste nog in leven zijnde Franse soldaat van weleer is Donatien Hamon uit Bretagne, vertelt Looijen. „Hij is 102. Vorig jaar kreeg Hamon in zijn woonplaats de erepenning van de gemeente Kapelle.”

In die meidagen van 1940 raakte de Fransman zwaargewond. Daarna lag hij twee jaar in het ziekenhuis om te herstellen. In het museum hangt een foto van de uitreiking van de erepenning aan de stokoude veteraan.

Vitality ontleent zijn naam aan de codenaam voor de bevrijding van Zuid-Beveland. Vorig jaar trok het oorlogsmuseum 4700 bezoekers, onder wie veel scholieren. „Het is belangrijk dat zij het verhaal van de oorlog meekrijgen en dat ze beseffen dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is”, stelt Looijen. „Aan het eind van de oorlog streden Franse soldaten ook in Wassenaar en in Drenthe.”

Zeeland werd bevrijd door Canadese soldaten uit het Franstalige Quebec. Ook aan al die gevechten besteedt het museum aandacht. „De Franse overheid waardeert dit, want elk jaar op Quatorze Juillet worden wij uitgenodigd om deze nationale feestdag te vieren bij de Franse ambassadeur in Nederland.”

Meerijden

Als zevenjarige mocht hij een keer meerijden in de Jeep van transporteur Minus Goud in Krabbendijke, waar Looijen opgroeide. „Ik herinner me dat ritje goed. Ik was kind aan huis bij Minus, die een verwoed verzamelaar was van spullen uit de oorlog. Na zijn overlijden heeft Minus’ vrouw gevraagd of ik de collectie over wilde nemen. Deze vormt de basis van mijn museum.”

Een nieuwe aanwinst waar Looijen trots op is, is een telekijker uit 1935 van het Franse leger. „Ik heb ook een gouden trouwring van een Franse soldaat die gewond in het ziekenhuis in Goes belandde en zijn ring aan de verpleegster had gegeven. Hij was bang dat de Duitsers die anders zouden afpakken. De verpleegster beloofde de ring na de oorlog aan hem terug te geven. Maar de soldaat is nooit meer gevonden. Zij heeft de ring tot haar overlijden in een doosje in haar nachtkastje voor hem bewaard, 75 jaar lang.”