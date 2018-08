Franse etsen als navolging van Rembrandt

Voor veel Franse kunstenaars in de 19e eeuw was Rembrandt een lichtend voorbeeld. Grote namen als Édouard Manet, Edgar Degas, Odilon Redon en Théodore Rousseau zagen de Hollandse meester als anti-academische cultfiguur, die zich niets aantrok van academische regels en die de wereld om hem heen heel direct wist te vatten. Ze besloten ook te gaan etsen.

Het Rembrandthuis in Amsterdam wijdt vanaf 21 september een tentoonstelling aan deze opleving van de etskunst in Frankrijk, onder de titel ‘Rembrandt in Parijs. Manet, Meryon, Degas en de herontdekking van de etskunst (1830-1890)’. Tot en met 6 januari zijn etsen te zien van elegante Franse dames, Parijse stadsgezichten en indrukwekkende landschappen.

„Naast de ‘usual suspects’ als Degas en Manet, willen we de bezoeker ook laten kennismaken met minder bekende kunstenaars als Charles Meryon en Félix Bracquemond. De tentoonstelling krijgt een lichte en frisse vormgeving, waardoor je je op het Franse platteland of in hartje Parijs waant”, zegt directeur Lidewij de Koekkoek van het Rembrandthuis.