Franse ambassade houdt minuut stilte voor onthoofde leraar

De Franse ambassade in Den Haag houdt woensdagmiddag vanaf 16.30 uur een minuut stilte voor de vermoorde leraar Samuel Paty. In een tweet nodigt ambassadeur Luis Vassy „al onze vrienden in Nederland” uit om daar ook aan mee te doen, door een moment van bezinning en eerbetoon in acht te nemen.

Paty (47) werd in de Parijse voorstad Conflans-Sainte-Honorine op straat de keel afgesneden door een 18-jarige moslimextremist van Tsjetsjeense afkomst. Die deelde daarna beelden van het onthoofde lichaam op Twitter. Toegesnelde agenten schoten de jongen dood.

De docent had voor de klas spotprenten getoond van de profeet Mohammed, in een les over vrijheid van meningsuiting.