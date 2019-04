Frank Masmeijer hoort 23 mei vonnis drugszaak

De voormalige televisiepresentator Frank Masmeijer hoort op donderdag 23 mei wat zijn straf wordt voor zijn rol in een drugssmokkelzaak in België. Het hof van beroep in Antwerpen heeft dat gemeld na een nieuwe zitting donderdag, waarin de advocaten konden ingaan op een wetswijziging die mogelijk van invloed was op deze strafzaak.

Masmeijer heeft na oorspronkelijke ontkenningen toegegeven dat hij een rol had bij de smokkel van 467 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot acht jaar cel. In hoger beroep is ook acht jaar celstraf geëist, en een boete van 40.000 euro.

De definitie van drugssmokkel is in de Belgische wet in 2017 veranderd. Masmeijer was donderdag niet zelf op de zitting.