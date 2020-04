Fractievoorzitter DENK bezorgd na weigering bestuur af te treden

Het conflict binnen DENK verdiept zich. Het bestuur weigert te voldoen aan een oproep van fractievoorzitter Farid Azarkan om terug te treden. Hij maakt zich zorgen om de toekomst van de partij.

Het bestuur - met Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk als voorzitter - laat in een verklaring aan de leden weten „voorlopig” de werkzaamheden voort te zetten. Azarkan is „verbaasd” over de verklaring, zegt hij tegen het ANP. Hij was vooraf niet op de hoogte gebracht en vindt het gedrag „niet eervol”.

Özturk heeft hem laten weten niet te willen opstappen. Verder kan Azarkan geen contact krijgen met het bestuur. Öztürk wil dat de algemene ledenvergadering op 6 juni over de ruzie beslist, zegt Azarkan. „Öztürk wil dan gaan vechten.”

Op die vergadering moet ook de nieuwe politieke leider worden gekozen. Dat gaat niet door, zegt de fractievoorzitter. „Dat zou onder deze omstandigheden belachelijk zijn.” Hij ziet het niet zitten dat de oprichters Oztürk en Tunahan Kuzu hun strijd op de vergadering uitvechten.

De weigering van het bestuur zal volgens hem zorgen voor meer verdeeldheid. Azarkan krijgt naar eigen zeggen honderden mails van bezorgde leden. Velen heroverwegen hun lidmaatschap.

Het bestuur - dat tot 6 juni wil blijven zitten - laat in de verklaring ook weten een onafhankelijk onderzoek naar het conflict te willen laten doen. Dat kan niet volgens Azarkan. Ze zijn zelf bij de ruzie betrokken. „Dat is niet integer.”

Deze week brak een crisis uit in de partij nadat HP/De Tijd had gemeld dat Kuzu vorige maand was teruggetreden als politiek en fractieleider om een buitenechtelijke relatie en „grensoverschrijdend gedrag”. Kuzu ontkende dat laatste ten stelligste.

Begin deze week beschuldigde Kuzu zijn fractiegenoot Öztürk van „broedermoord” en „chantage”, omdat die de buitenechtelijke relatie zou hebben gebruikt om hem onder druk te zetten. Öztürk gebruikte de kwestie volgens Kuzu om hem „politiek te lynchen”.

De samenwerking in de Kamerfractie wordt door de ruzie „buitengewoon problematisch en ingewikkeld”, aldus Azarkan. Hij hoopt snel met beide fractiegenoten om tafel te gaan zitten in de hoop alsnog tot een werkbare situatie te komen. Maar „het zal een klein wonder zijn” als het weer goed komt.