Fracties somber over doorgaan vreugdevuren

Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad denkt niet dat het haalbaar is de komende jaarwisseling vreugdevuren toe te staan in Duindorp en Scheveningen. In de raadsvergadering donderdag stelden onder meer D66, GroenLinks, CDA, NIDA, Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij dat het vooral uit veiligheidsoverwegingen niet verantwoord is toestemming te geven voor de vreugdevuren.

De VVD sprak zich niet duidelijk uit, maar zei wel dat erg moeilijk gaat worden voor de organisatoren van de vreugdevuren om nog op tijd aan alle eisen voor toestemming te voldoen. Het college van B en W neemt begin volgende week een besluit over het geven van de cruciale evenementenvergunning voor de vreugdevuren.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes had dinsdag gemeld dat de vreugdevuren hoogstwaarschijnlijk niet doorgaan. De organisatoren hadden geen aansprakelijkheidsverzekering kunnen afsluiten. En brandweer en politie hadden onder meer meer een negatief advies gegeven over de maatregelen van de organisatoren voor de veiligheid van de bezoekers.