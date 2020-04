Fracties op hoede voor corona-opsporingsapp

Door de app die het kabinet wil inzetten om ontmoetingen in kaart te brengen met mensen die het coronavirus bij zich dragen, mag de privacy niet op de helling. De app moet daarom aan een aantal belangrijke waarborgen voldoen, vinden onder andere regeringspartij D66 en oppositiepartij PvdA.

De app die het kabinet op het oog heeft, waarschuwt als je in de buurt bent geweest van iemand die besmet blijkt te zijn of was met corona. Als dat het geval is, krijg je het advies om binnen te blijven en op te letten of je ziek wordt.

De inzet van zo’n instrument is „vergaand”, vindt D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Het verzamelen en het gebruik van bijvoorbeeld locatiegegevens zou daarom onder meer tijdelijk, omkeerbaar, doelgericht en vrijwillig moeten zijn.

Ook de PvdA vindt dat het kabinetsplan „wel veel vragen oproept. Burgerrechten en privacy zijn te kostbaar om opzij te schuiven zonder waarborgen.”