De Ds. J. Fraanjeschool in Barneveld wil volgend jaar beginnen met de bouw van een nieuw pand voor locatie De Vesting. Dat zei directeur Gijs Nieuwenhuis maandag tegenover de Barneveldse Krant.

Hij hoopt dat de gemeente snel beslist waar het gebouw moet komen. De nieuwe school komt of op de plek van het huidige gebouw, of op de plaats van de voormalige Eben-Haëzerschool. In het eerste geval moet de school tijdelijk verhuizen.