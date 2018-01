‘Foute’ advocaat voorlopig op vrije voeten

De op het foute pad geraakte advocaat Bart V. uit Dongen komt op vrije voeten in afwachting van zijn rechtszaak. V. wordt verdacht van betrokkenheid bij handel in drugs en vuurwapens. Hij zit sinds zijn arrestatie in juli in de cel. In totaal zijn er zes verdachten in deze zaak, van wie twee anderen ook vast zitten. Ook hun voorlopige hechtenis wordt geschorst.

De rechtbank in Rotterdam heeft dat vrijdag besloten tijdens een niet-inhoudelijke zitting die plaatsvond in de extra beveiligde rechtszaal. Het Openbaar Ministerie had zich verzet tegen de vrijlating, onder meer vanwege het risico dat betrokkenen opnieuw de fout in gaan.

V. is strafpleiter in Breda en is geschorst wegens wanbeleid. Hij kreeg in het verleden al zeker tien keer tuchtrechtelijke klachten aan zijn broek over uiteenlopende kwesties.

De vrijgelaten verdachten moeten zich aan allerlei voorwaarden houden. Zo moeten ze zich steeds melden bij de reclassering en ze mogen onderling geen contact hebben. Daarnaast moet V. zich laten behandelen voor zijn drugs- en alcoholverslaving. V. wil dat zelf ook, maar zei dat hij inmiddels clean is. Hij moet ook controles hierop ondergaan.

De advocaten van de verdachten drongen aan op uitstel voor nader onderzoek. Ze zeggen niet voldoende tijd te hebben gehad om de 24 ordners te bestuderen die het strafdossier omvat. De rechter gunde extra tijd, maar zei dat slechts vijf mappen relevant zijn voor de feiten. Het merendeel gaat volgens hem over de bijzondere opsporingsmethoden die de politie heeft ingezet.

Op 9 april is een nieuwe regiezitting. De rechtszaak is gepland in het najaar.