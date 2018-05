Fout advocaat kost Rwandees zijn paspoort

Een Rwandese genocideverdachte uit Eindhoven raakt waarschijnlijk zijn Nederlandse paspoort kwijt zonder dat hij zich kan verdedigen omdat zijn advocaat niet op tijd het griffierecht heeft betaald. De rechtbank in Den Bosch weigert zijn zaak daarom in behandeling te nemen, aldus een uitspraak dinsdag.

De Nederlandse regering wil de Nederlandse nationaliteit van Jean-Baptiste N. (62) intrekken vanwege ernstige vermoedens dat hij betrokken is geweest bij de uitroeiing van Tutsi’s in Rwanda. Het is waarschijnlijk de opmaat naar een uitlevering aan Rwanda, dat hem wil vervolgen voor de volkerenmoord in 1994.

Door een pijnlijk misverstand bereikte de rekening voor de rechtszaak nooit het advocatenkantoor van de man in Amsterdam. De rekening werd op hetzelfde adres in ontvangst genomen door een werknemer van een ander bedrijf.

De uitspraak van de rechter in Den Bosch betekent niet dat de man direct terug moet naar Rwanda. Hij kan nog in hoger beroep tegen de beslissing en kan bovendien bezwaar maken als Nederland zijn verblijfsvergunning intrekt en als uitlevering dreigt.

Jean-Baptiste N. kwam in 1999 als vluchteling naar Nederland. Volgens een vertrouwelijke ambtsbericht was hij een invloedrijke en landelijk bekende aanhanger van de Hutu’s. Hij zou opdracht hebben gegeven voor de moord op Tutsi’s in het noorden van Rwanda. Tijdens de genocide in Rwanda werden tussen 500.000 en 1 miljoen mensen gedood.

N. ontkent zijn betrokkenheid en meent dat hij zich moet verweren tegen vage en anonieme beschuldigingen.