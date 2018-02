Four Freedoms Award naar bisschop Zuid-Soedan

Bisschop Paride Taban uit Zuid-Soedan krijgt in mei de Four Freedoms Award. Voor zijn uitzonderlijke inzet voor vrede in het door oorlog geteisterde land ontvangt hij de Award voor de Vrijheid van Godsdienst, meldt de Roosevelt Foundation. Het is de belangrijkste van vier onderscheidingen.

„Taban is een belangrijke baken van hoop voor veel mensen in Zuid-Soedan. Er zijn niet veel mensen die met alle betrokkenen in het conflict contact hebben en ze tot verantwoording roepen zoals hij doet”, motiveert de organisatie de keuze voor de bisschop.

De internationale Four Freedoms Award wordt toegekend aan mensen die zich sterk maken voor de vier vrijheden, zoals de Amerikaanse president Roosevelt die in januari 1941 verkondigde. Het zijn de vrijheid van meningsuiting en godsdienst en het gevrijwaard blijven van angst en gebrek.