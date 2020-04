De brand in de Deurnese Peel heeft inmiddels 800 hectare natuurgebied verwoest. Het peelgebied omvat in totaal 1000 hectare, aldus de gemeente Deurne donderdag. Het vuur is nog niet onder controle.

Geëvacueerde bewoners moeten er rekening mee houden dat ze donderdag nog niet naar huis kunnen, zegt de gemeente. Door het draaien van de wind kunnen ook inwoners van Liessel en Deurne stankoverlast ervaren.