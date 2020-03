Fotoserie: Beelden van Nederland

Nederland in één foto weergeven, dat is niet te doen. Als er al zo’n beeld bestaat moet je eerst bedenken: Wat karakteriseert nu ons land? Eén onderwerp springt er dan uit, het loopt als een rode draad door onze geschiedenis: de strijd tegen het water. Daar staan we ook nu nog bekend om. Maar ook politiek en geloof hebben Nederland gestempeld.

Een beeld waarin dat alles samenvalt is het stadje Naarden Vesting. Ieder jaar wordt daar de Matthäus Passion uitgevoerd, en hierbij zijn ook altijd politici aanwezig. Ook is er een Naardense Bijbel, en Naarden Vesting is onderdeel van de Hollandse Waterlinie. Een van de bastions heet ”Oranje”, een verwijzing naar de historische betekenis van de Oranjes voor Nederland.

Naarden Vesting. beeld RD, Henk Visscher

Maar ook het moderne Nederland moet aan bod komen. Vandaar dat u ook de skyline van Rotterdam ziet, met uiteraard de haven. Eén van de grootste van de wereld. Een onderwerp dat de Hollandse handelsgeest bij uitstek weergeeft.