Fotografie krijgt haar eigen eregalerij

Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam zal begin volgend jaar een zogenoemde Eregalerij van de Nederlandse fotografie openen. Die omvat honderd foto’s waaraan een iconische waarde kan worden toegeschreven, door hun maatschappelijke en artistieke betekenis. Om welke foto’s het gaat, wordt bij de opening pas bekend. Ze komen uit tal van collecties.

„Samen vertellen zij het verhaal van het begin van de fotografie in Nederland tot de tegenwoordige tijd”, aldus een woordvoerder. Het project beslaat de periode 1841-2021. Speciaal voor de Eregalerij is een extra zaal van 2000 vierkante meter aan het museum toegevoegd.

„De Eregalerij van de Nederlandse fotografie is een lofzang op de fotografie in Nederland en op de vele fotografen, die door hun innovatief inzicht dit medium hebben gemaakt tot wat ze nu is. Fotografie heeft een ingrijpende ontwikkeling doorgemaakt in techniek en in maatschappelijke functie”, aldus Birgit Donker, directeur van het Fotomuseum.

De opening van de eregalerij is voorzien op 21 januari.