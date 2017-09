Fotograaf in cel om weigering afstaan beelden

Prof. dr. Paul Marik is internist, voedingswetenschapper en hoofd van de ic in het Sentara Norfolk General Hospital in Norfolk (Virginia, VS). Hij ontwikkelde met succes een nieuwe therapie tegen bloedvergiftiging (sepsis en septische shock ) op basis van vitamine C per infuus, vitamine B1 (thiamine) en hydrocortison. Op de foto dr. Marik (midden in witte jas) temidden van zijn teamleden op de intensive care unit. beeld EVMS