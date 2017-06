Fotograaf Dolf Toussaint overleden

Fotograaf Dolf Toussaint is op 92-jarige leeftijd overleden. Volgens het Nationaal Archief is hij vorige week dinsdag overleden. Maandag was de herdenkingsdienst. Zijn werk werd gepubliceerd in kranten en tijdschriften als de Volkskrant, Het Parool en Vrij Nederland.

Toussaint (1924-2017) werkte sinds 1960 als fotograaf in Nederland en het buitenland. Hij trad op als een verslaglegger van zijn tijd, aldus het archief. „De veranderingen in de samenleving, buurten, steden en andere onderdelen van de maatschappij werden door hem vastgelegd. En vooral wat die veranderingen voor de mensen die er woonden of werkten betekenden. Zijn eerste grote project ging over zijn buurt in Amsterdam, de Jordaan, en zijn bewoners, ‘voordat het te laat was’. Het fotoboek dat hierover in 1965 verscheen, De Jordaan, geldt nog steeds als een klassieker.”

Het grootste deel van zijn fotografische nalatenschap wordt sinds 2016 bewaard in het Nationaal Archief. Het Amsterdamse deel van het archief, met name de foto’s van de Jordaan, ligt in het Stadsarchief Amsterdam, dat volgend jaar een tentoonstelling aan Toussaint wijdt.