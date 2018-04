Foto’s verdachte liquidatie vrijgegeven

De politie heeft dinsdag foto’s vrijgegeven van de man die ervan wordt verdacht dat hij Reduan B. heeft doodgeschoten. Hoewel deze 41-jarige hoofdverdachte afgelopen weekend al werd opgepakt, samen met twee vermoedelijke handlangers, hoopt de politie dat de beelden kunnen helpen om de kleding terug te vinden die de schutter droeg tijdens de liquidatie.

Reduan B. is de broer van een kroongetuige in de rechtszaak tegen de zogenoemde Mocro-maffia. Na het misdrijf vluchtte de dader en ontdeed hij zich van de kleren die hij op dat moment droeg. Op vijf foto’s van een bewakingscamera die de politie nu heeft vrijgegeven is de kleding duidelijk zichtbaar. Het gezicht van de verdachte is niet te zien.

„Mogelijk bevatten deze kleren belangrijke sporen”, aldus een woordvoerder van de politie Amsterdam.