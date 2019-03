Forum zit PVV op de hielen in Venlo

Forum voor Democratie is in Venlo duidelijk binnengekomen. De nieuwkomer kreeg 14 procent van de stemmen. Dat blijkt uit gegevens van de ANP Verkiezingsdienst. In de Limburgse stad, waar Geert Wilders is geboren, zakte de PVV van 19,7 procent vier jaar geleden naar 14,6 procent.

Grootste partij in Venlo was het CDA, met 16,8 procent. Dat was vier jaar geleden 20,2 procent. De VVD ging van 16,2 procent naar 11 procent en D66 van 8,4 procent naar 4,7 procent. GroenLinks kreeg 8,4 procent van de stemmen. De opkomst in Venlo was 50,1 procent, tegen 43,1 procent in 2015.